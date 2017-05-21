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В Бресте Chevrolet врезался в столб: пьяный водитель катал девушек по городу
В Бресте 20 мая на улице Пионерской автомобиль врезался в столб. Как показало обвидетельствование, водитель был пьян, сообщает пресс-служба ГАИ Брестской области.
По предварительной информации, около 7.40 водитель Chevrolet при повороте не справился с управлением и совершил наезд на световую опору.
Установлено, что водитель, 25-летний житель Минской области, находился в состоянии алкогольного опьянения — в крови у него обнаружили 1,8 промилле алкоголя. Как стало известно, молодой человек познакомился с девушками в ночном клубе, после закрытия которого решил прокатиться с новыми знакомыми по улицам города.
В результате аварии Chevrolet получил механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка.
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В Бресте автомобиль врезался в столб. Водитель был пьян.
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