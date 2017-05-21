В Смолевичском районе в ДТП два человека погибли, еще один - в реанимации

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Смолевичском районе, еще один человек доставлен в реанимацию, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла 21 мая около 5.00 утра. В Смолевичском районе неустановленный водитель, управляя автомобилем "Опель Вектра", ехал по дороге Зеленый Бор-Жодино. На 13-м км в сторону Жодино на закруглении влево он не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в деревья. В результате ДТП двое граждан скончались на месте происшествия, третий доставлен в реанимацию. Одним из погибших является житель Жодино 1992 года рождения. Личности других устанавливаются. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-