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В Смолевичском районе в ДТП два человека погибли, еще один - в реанимации

22.05.2017 10:10 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два человека погибли в ДТП в Смолевичском районе, еще один человек доставлен в реанимацию, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Авария с серьезными последствиями произошла 21 мая около 5.00 утра. В Смолевичском районе неустановленный водитель, управляя автомобилем "Опель Вектра", ехал по дороге Зеленый Бор-Жодино. На 13-м км в сторону Жодино на закруглении влево он не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в деревья. В результате ДТП двое граждан скончались на месте происшествия, третий доставлен в реанимацию. Одним из погибших является житель Жодино 1992 года рождения. Личности других устанавливаются. Обстоятельства ДТП выясняются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Смолевичском районе неустановленный водитель, управляя автомобилем "Опель Вектра", ехал по дороге Зеленый Бор-Жодино. На 13-м км в сторону Жодино на закруглении...

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