Кем трудятся белорусские гастарбайтеры в Литве

В первом квартале текущего года Литовская биржа труда выдала 1247 разрешений на работу иностранцев на местных предприятиях и организациях. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Всего за указанный период в Литве трудоустроились граждане из 24 стран. Половину официальных гастарбайтеров составили украинцы (50%). Белорусы получили 38% трудовых лицензий и оказались на втором месте. Далее следуют граждане: Молдовы — 5% разрешений, России — 3%, Китая, США и Сербии – по 1%. Большинство лицензий (55%) было выдано на работу в секторе услуг, 35% — в строительстве и 9% — в промышленности.

По итогам 2016 года белорусы также были вторыми по количеству полученных разрешений на работу в Литве. Всего в течение 2016 года работодатели Литвы привлекли через биржу 12 600 иностранцев. Граждане Украины составили 54% от всех трудоустроившихся, Беларуси – 35%, Молдовы и России – по 3%.

По данным белорусского Министерства иностранных дел, Литва в 2016 году заняла четвертое место по популярности у выезжающих на работу за границу белорусов. В литовских компаниях-перевозчиках, на стройках, в ресторанах и на промышленных предприятиях трудоустроилось 528 граждан Беларуси. Больше белорусских гастарбайтеров трудилось только в России (4712 человек), Польше (918) и США (734). Всего в прошлом году на заработки за рубеж выезжали 7316 граждан нашей страны.

По данным Евростата, численность белорусов, получивших вид на жительство в странах Евросоюза, равнялась 80 тысячам человек в 2014 году и 82 тысячам — в 2015 году. В рейтинге стран, граждане которых получили в последние годы гражданство ЕС, Беларусь находилась на седьмом месте.