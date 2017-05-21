Под Могилевом Golf с двумя детьми-пассажирами столкнулся с грузовиком

Под Могилевом 21 мая столкнулись грузовик Volvo и Golf, в котором находились двое взрослых и двое детей. Водителя легковушки из машины доставали спасатели — мужчину заблокировало, сообщили в МЧС .

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Авария произошла около 10.30 на автодороге Р-122 возле деревни Романовичи. Чтобы достать 48-летнего водителя из помятого салона, спасателям пришлось срезать крышу Golf. Мужчину госпитализировали.





Двое детей — 9 и 5 лет — из легковушки выбрались сами. Врачи на скорой забрали их в больницу. Еще один пассажир Golf и водитель грузовика не пострадали.



