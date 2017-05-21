|
Под Могилевом Golf с двумя детьми-пассажирами столкнулся с грузовиком
Под Могилевом 21 мая столкнулись грузовик Volvo и Golf, в котором находились двое взрослых и двое детей. Водителя легковушки из машины доставали спасатели — мужчину заблокировало, сообщили в
Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
Авария произошла около 10.30 на автодороге Р-122 возле деревни Романовичи. Чтобы достать 48-летнего водителя из помятого салона, спасателям пришлось срезать крышу Golf. Мужчину госпитализировали.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В больнице - водитель легковушки и дети.
|
Архив (Разное)
Комментарии