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Под Могилевом Golf с двумя детьми-пассажирами столкнулся с грузовиком

22.05.2017 10:03 — Разное | Tut.by  
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Под Могилевом 21 мая столкнулись грузовик Volvo и Golf, в котором находились двое взрослых и двое детей. Водителя легковушки из машины доставали спасатели — мужчину заблокировало, сообщили в МЧС.

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Авария произошла около 10.30 на автодороге Р-122 возле деревни Романовичи. Чтобы достать 48-летнего водителя из помятого салона, спасателям пришлось срезать крышу Golf. Мужчину госпитализировали.



Двое детей — 9 и 5 лет — из легковушки выбрались сами. Врачи на скорой забрали их в больницу. Еще один пассажир Golf и водитель грузовика не пострадали.


 
Теги: Могилев
 
 
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