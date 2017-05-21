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В Минске Jaguar протаранил и опрокинул Opel: водителя и пассажирку спасли ремни безопасности
В Минске Opel после столкновения с Jaguar опрокинулся на крышу. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.
Авария произошла 22 мая, около 09.00. По предварительной информации, водитель Jaguar ехал по улице Орловской со стороны улицы Червякова во второй полосе. Когда он перестроился в третью полосу, то увидел, что впереди с меньшей скоростью едет Opel. Водитель Jaguar попытался вернуться снова во вторую полосу, но зацепил Opel. От удара последний наехал на бордюр и опрокинулся на крышу.
— И водитель, и пассажирка Opel были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм в ДТП не получили, — отметили в ГАИ.
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Авария произошла 22 мая, около 09.00, на улице Орловской.
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