В Минске Jaguar протаранил и опрокинул Opel: водителя и пассажирку спасли ремни безопасности

В Минске Opel после столкновения с Jaguar опрокинулся на крышу. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.



Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 22 мая, около 09.00. По предварительной информации, водитель Jaguar ехал по улице Орловской со стороны улицы Червякова во второй полосе. Когда он перестроился в третью полосу, то увидел, что впереди с меньшей скоростью едет Opel. Водитель Jaguar попытался вернуться снова во вторую полосу, но зацепил Opel. От удара последний наехал на бордюр и опрокинулся на крышу.



Фото: ГАИ Центрального района

— И водитель, и пассажирка Opel были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм в ДТП не получили, — отметили в ГАИ.



Фото: ГАИ Центрального района