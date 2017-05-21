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В Минске Jaguar протаранил и опрокинул Opel: водителя и пассажирку спасли ремни безопасности

22.05.2017 09:58 — Разное | Tut.by  
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В Минске Opel после столкновения с Jaguar опрокинулся на крышу. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Центрального района Анастасия Редько.


Фото: ГАИ Центрального района

Авария произошла 22 мая, около 09.00. По предварительной информации, водитель Jaguar ехал по улице Орловской со стороны улицы Червякова во второй полосе. Когда он перестроился в третью полосу, то увидел, что впереди с меньшей скоростью едет Opel. Водитель Jaguar попытался вернуться снова во вторую полосу, но зацепил Opel. От удара последний наехал на бордюр и опрокинулся на крышу.


Фото: ГАИ Центрального района

— И водитель, и пассажирка Opel были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому серьезных травм в ДТП не получили, — отметили в ГАИ.


Фото: ГАИ Центрального района
 
Теги: Минск
 
 
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