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Украинская Рада может ввести визовый режим с Россией уже на этой неделе
22.05.2017 10:03 — Разное | Ежедневник
фото: 24tv.ua
Уже на следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщили источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".
Так, по данным источников, фракции еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы проверить насколько реалистичным является введение визового режима с Россией. Поэтому, если бы голосов не хватало, то вопрос не выносили бы на голосование в сессионный зал, информирует
Однако о результатах сверки информации пока нету. И источники отмечают, вероятность голосования на следующей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.
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Уже на следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщили источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и...
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