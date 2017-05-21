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Украинская Рада может ввести визовый режим с Россией уже на этой неделе

22.05.2017 10:03 — Разное | Ежедневник  
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Украинская Рада может ввести визовый режим с Россией уже на этой неделе

фото: 24tv.ua

Уже на следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщили источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и "Народного фронта".

Так, по данным источников, фракции еще на этой неделе должны были провести сверку голосов, чтобы проверить насколько реалистичным является введение визового режима с Россией. Поэтому, если бы голосов не хватало, то вопрос не выносили бы на голосование в сессионный зал, информирует "РБК-Украина".

Однако о результатах сверки информации пока нету. И источники отмечают, вероятность голосования на следующей неделе за визовый режим с Россией остается высокой.

 
 
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Уже на следующей неделе Верховная Рада может проголосовать за введение визового режима с Россией. Об этом сообщили источники во фракциях "Блока Петра Порошенко" и...

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