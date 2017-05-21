В Минске в результате ДТП перевернулась машина

Фото ОГАИ РУВД Центрального района Минска

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Машина перевернулась в ДТП в Минске, сообщила БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Центрального района Минска Анастасия Редько.

Авария произошла около 9.00 на улице Орловской. "Ягуар" двигался по улице Орловской со стороны Червякова по второй полосе и перестраивался в третью. В этой полосе ехал "Опель". Водитель "Ягуара" хотел вернуться обратно, но не успел. Произошло столкновение. В результате "Опель" наехал на бордюр и перевернулся. Водитель и пассажирка перевернувшейся машины были пристегнуты. На месте их осмотрела скорая, молодые люди отделались ссадинами, рассказала Анастасия Редько.-0-