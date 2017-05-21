В Витебске начинается суд над обвиняемым в убийстве бизнесмена в Городокском районе

22 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Суд над обвиняемым в убийстве витебского бизнесмена в Городокском районе начинается сегодня, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Витебского областного суда Наталья Платоненко.

Витебский областной суд начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Городка. Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.14 и ч.2 ст.209 (покушение на мошенничество и мошенничество), п.6, 12 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью из корысти и сопряженное с разбойным нападением), ч.3 ст.207 (разбойное нападение), ч.1 ст.14 и ч.1 ст. 214 (покушение на угон транспортного средства) УК Беларуси.

Как сообщалось, в сентябре 2016 года в Шумилинском районе недалеко от проселочной дороги в мелиоративном канале был обнаружен труп молодого мужчины с колото-резаными ранами. Было возбуждено уголовное дело, на следующий день найден подозреваемый. Установлено, что сначала он мошенническим путем завладел деньгами бизнесмена в $1,7 тыс. под предлогом реализации домовладения с земельным участком в Городокском районе. Когда он не исполнил своих обязательств, бизнесмен приехал на встречу с мошенником в гаражно-потребительском кооперативе недалеко от Городка. Тогда злоумышленник убил его с особой жестокостью, забрал деньги, украшения и прочее имущество на общую сумму более Br5,5 тыс. С целью сокрытия преступления вывез труп на территорию соседнего района и выбросил. Также он пытался угнать BMW X5, принадлежащий бизнесмену, поменял номера. Но автомобиль не завелся, и преступный умысел до конца не был реализован. За обвиняемым числится ряд эпизодов мошенничества в отношении еще одного потерпевшего.-0-