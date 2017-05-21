Под Жодино Opel разорвало на части после удара о деревья: два человека погибли, один в реанимации

Два человека погибли и еще один получил серьезные травмы в ДТП, которое произошло 21 мая, в 02.00, вблизи деревни Зеленый Бор. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Минской области.





— Около 05.00 в милицию поступило сообщение о том, что неустановленный водитель Opel (один из находившихся в салоне) ехал по трассе в направлении Жодино, не справился с управлением автомобиля, съехал в кювет и врезался в деревья, — сказали в ГАИ.





В результате ДТП двое мужчин (1978 и 1992 годов рождения) от полученных травм умерли на месте происшествия. 23-летний молодой человек получил тяжелые травмы и был доставлен в реанимационное отделение больницы.