Николай Чудотворец: верующие 22 мая просят Святого о защите

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Православная церковь 22 мая отмечает день перенесения мощей Святителя Николая из Мир Ликийских в Бари, накануне во всех православных храмах прошли всенощные бдения.

Впервые за 930 лет мощи Николая Чудотворца покинули папскую базилику итальянского города Бари и были доставлены спецрейсом в Москву в храм Христа Спасителя. Для поклонения мощам с 22 мая по 28 июля ожидается больше паломников, чем было во время принесения пояса Богородицы в 2011 году — 3,5 миллиона человек, в том числе и из Беларуси.

В первый день поклонения рано утром выстроилась огромная очередь к храму, многие привезли складные стулья — ведь ожидание может занять несколько часов.



© Sputnik Григорий Сысоев Верующие стоят в очереди к храму Христа Спасителя до Крымского моста

Народный заступник

У православных Николаю угоднику посвящен не один праздник. В народе 22 мая называли Никола летний, в этот день верующие вспоминают перенесение его мощей из Мир Ликийских в Бари, есть Никола Зимний — 19 декабря церковь вспоминает день смерти святого, 11 августа его день рождения. Все никольские праздники непреходящие — они отмечаются в один и тот же день. Всегда, накануне этих праздников в храмах служится всенощная.



© Sputnik Евгения Новоженина У ближайшей станции метро "Кропоткинская" в настоящее время работает только один выход

Святитель Николай считается один их самых любимых и почитаемых в народе святых, его называют своим заступником и считают, что он "быстрее всех Святых доносит до Господа просьбы верующих", рассказала этнографы. По их словам, ему молятся перед дальней дорогой, опасным путешествием, с древности Николай Угодник считался покровителем мореплавателей.

"Купцы также считали его своим защитникам. Кроме этого, считалось, что Святитель Николай заступается за несправедливо осужденных", — рассказали этнографы. Святителя Николая считали и "небесным заступником малых деток", а девушки молились Святому о даровании хорошего жениха, как правило, они возносили эти молитвы Николе Зимнему.



© Sputnik Сергей Пятаков Мощи (левое ребро святителя) Николая Чудотворца

Никольская иконографика

Касаясь иконографических традиций, священнослужители рассказали Sputnik, что есть два вида изображения святителя Николая — в полный рост и по пояс. Классика ростового изображения Николая Угодника — это когда он благословляет правой десницей, а в левой держит раскрытое Евангелие, а поясное изображение — когда он на левой руке держит закрытое Евангелие.



© Sputnik Владимир Вдовин Фрагмент копии фрески "Святой Николай Чудотворец"

Как правило, Святителя Николая изображают в виде седовласого мужчины с бородой. В Беларуси есть несколько десятков никольских храмов.