Быстрее, выше, сильнее: почему белорусы любят болеть, а не бегать

У эскимосов есть более ста слов для обозначения снега. Наш физрук в университете имел в запасе не меньше способов донести до нас новость о том, что сегодня на занятии мы будем бегать. Других видов активности практически не было предусмотрено. Что неудивительно: на три факультета имелся всего один спортивный зал и далеко не самых внушительных размеров. Вот преподавателям физкультуры и приходилось выкручиваться в меру своей фантазии, придумывая какое-либо оригинальное обозначение для обыденного бега по кругу.



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"Стыдобище!"

Факультетский спорткомплекс казался недостижимой мечтой. О нем спрашивали на встречах с ректором, шутили на капустнике, просили декана помочь. Отчаявшиеся активисты уже были готовы взять лопаты в руки и приняться за дело самостоятельно. Прошло четыре года с тех пор как я окончил вуз, но ничего не изменилось. Теперь я преподаю в родной алма-матер, и порой, выглядывая из окна аудитории, наблюдаю за первокурсниками, все так же нарезающими круги по стадиону. И история эта еще древнее: в ее студенческие годы моей мамы занятия по физкультуре проходили точно так же. Но к чему это я? Хочу предложить разговор о спорте. О большом и маленьком. Как раз есть повод.

Наша сборная по хоккею после серии поражений оказалась на предпоследней строчке в своей группе и не смогла продолжить борьбу за первенство. Президент охарактеризовал один из матчей как "стыдобище" и, нелестно высказался об отечественном спорте: "В хоккее провал, в футболе провал, в биатлоне, где мы всегда были наверху, — провал. Этого допустить мы не можем. Никто не скажет, что мы кому-то недоплатили или не профинансировали. Наверное, просто зажрались в некоторых видах спорта".

И ведь не поспоришь: после всех вливаний в развитие профессионального хоккея и не только, стоило бы ждать более внушительных результатов. Но пока лучшим достижением остается выступление на Олимпиаде в 2002 году, где наша сборная заняла четвертое место. Выход из группы на чемпионате мира в Минске в 2014 году многие воспринимали как чудо. В связи с этим возникает резонный вопрос: а что делать со спортсменами, которые "зажрались"? Может, придушить массовым развитием любительского спорта. А там, глядишь, и появятся достойные конкуренты.



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Дети цифровой эпохи

Что в школе, что в университете мне, как и многим моим ровесникам, не раз сталкивался с пренебрежительным отношением со стороны ответственных за нашу физическую подготовку. Нас называли поколением гаджетов, уставившимся в мониторы, говорили, что мы не желаем видеть реальную жизнь. Говорили, что время титанов прошло, и спортсменов из нас не получится. Что остается лишь выдавить из нас необходимые нормативы и отпустить по домам. Мы верили, и, отмучавшись, шли проводить время за компьютером.

А теперь представьте себе мое шоковое состояние после этого, как, побывав в шведской школе, узнал: там школьников активно привлекают к спорту. К их услугам множество бесплатных (!) секций на любой вкус, включая даже такие, как метание молота. Кто не может найти себе занятие по душе, ходит на обычные уроки, но и там все гораздо веселее, чем у нас. Педагоги уверяют, что стараются по максимуму удовлетворить желания каждого. А еще по возможности наполняют занятия различными играми — согласитесь, это гораздо интереснее, чем сдавать нормативы или в десятый раз пробегать мимо одного и того же пейзажа. В придачу к этому в шведской школе созданы все условия для того, чтобы заниматься максимально комфортно: есть шкафчики, чтобы оставить форму, душевые кабинки.



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В результате такого подхода в европейских городах в парках можно увидеть большое количество молодежи, предпочитающей активных отдых: велосипеды, пробежки, обычные упражнения на спортивных снарядах. Пенсионеры прогуливаются, дети увлечены футболом или другими подвижными играми. И никакие гаджеты им в этом не помеха: ведь "теплые ламповые" игры порой по увлекательности не уступают современным цифровым аналогам.

Борьба физрука со смартфоном

Глядя на это, хочется спросить у современных учителей физкультуры: а что вы сделали, чтобы стать интереснее смартфона? Скорее всего, у большинства ответом будет молчание. Более того, зачастую они делают все возможное, чтобы вызвать у детей неприязнь к своему предмету. Вспоминая школьные и университетские годы, лично мой мозг живо рисует картины того, с каким азартом и воодушевлением мы играли в футбол во дворе. И сколько изобретательности проявляли, чтобы избежать обязательных физкультзанятий. И виной тому — сама концепция школьных уроков, когда большую часть времени элементарно скучно.

Добавьте к этому образы преподавателей, которые порой как бы говорят "Я физрук. А до чего допился ты?" — и получите идеальный рецепт прививания нации отвращения к любой физической активности.

В случае большинства школьных предметов одна из ключевых целей обучения — знания и навыки сами по себе. Но не о физкультуре. Ведь если, скажем, свойства логарифмов мне регулярно нужны в работе, то профессию, в которой нужно было бы уметь делать по два десятка подтягиваний за раз, я представляю с трудом. К тому же знание однажды выученных математических формул можно пронести с собой до пенсии, а срок жизни однажды набранной физической формы куда более скоротечен. Куда важнее научить любить активный образ жизни — а это нельзя сделать из-под палки. Как говорится, насильно мил не будешь. Пример качественной работы педагогов в этом направлении мне повезло наблюдать в Лицее БГУ. Там очень поощрялись любые, даже незначительные успехи, и было в достатке способов разнообразить занятия. Но, к сожалению, единичный случай не может преломить общую тенденцию.

Пока на развитие профессионального спорта непрерывным потоком уходят огромные суммы, наш любительский спорт пребывает в плачевном состоянии: хватает претензий как к материальной стороне вопроса, так и к организации. Я не буду утверждать, что если часть денег из казны национальных сборных направить на то, чтобы помочь детям полюбить активный образ жизни, то успехи на мировой арене в этой области тут же пойдут вверх, но здоровье нации уж точно укрепится. Как по мне, это куда важнее всех медалей, вместе взятых.