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Звездные войны: страны СНГ создадут защиту от нападения из космоса

22.05.2017 10:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. В странах СНГ в рамках образования объединенной системы воздушно-космической обороны (ВКО) планируется создать системы разведки и предупреждения, а также системы поражения и подавления космических сил и средств, заявил главком Воздушно-космических сил России генерал-полковник Виктор Бондарев. 

Звездные войны: страны СНГ создадут защиту от нападения из космоса
© Sputnik / Сергей Лескеть
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Концепция воздушно-космической обороны стран СНГ была одобрена решением Совета министров обороны стран СНГ в июне 2016 года. С целью реализации этого проекта объединенная система ПВО стран СНГ должна быть адаптирована к решению задач воздушно-космической обороны. 

"В ближайшее время данный проект будет внесен на рассмотрение Совета глав государств СНГ в установленном порядке", — заявил Бондарев в интервью российской газете "Красная звезда", которая является официальным печатным органом Минобороны РФ. По словам Бондарева, "предусмотрено создание подсистем разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, поражения и подавления средств воздушно-космического нападения, управления и технического обеспечения системы ВКО государств — участников СНГ".

Бондарев также рассказал, что в 2017 году будет осуществлен ряд практических мероприятий по техническому переоснащению объединенной системы ПВО стран СНГ с тем, чтобы в будущем они смогли решать "космические задачи".

В частности, будет осуществлена поставка зенитного ракетного вооружения в Казахстан, система связи Кыргызстана будет модернизирована и оснащена современной техникой.

Поставки авиационной и зенитной ракетной техники планируется в 2017 году осуществить в Таджикистан.

В Беларусь планируется поставлять запчасти и имущество к технике ПВО, такие же поставки будут осуществлены в Армению.    

 
Теги: Минск
 
 
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Планируется создать системы разведки и предупреждения о воздушно-космическом нападении, а также систему поражения и подавления космических сил и средств.

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