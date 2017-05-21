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Начальник отдела Минскэнерго задержан по подозрению в коррупции

22.05.2017 10:34 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения РУП "Минскэнерго", сообщили БЕЛТА в управлении Следственного комитета по городу Минску.

Основанием к возбуждению дела послужили материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома. Установлено, что должностное лицо 17 мая этого года получило взятку от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере $500. Незаконное денежное вознаграждение подозреваемому предназначалось за дачу обязательных для исполнения указаний подчиненным. Это должно было помочь организации победить в двух процедурах закупок, проводимых Минскэнерго, и привести к заключению договора поставки с ООО.

Следствие проверяет информацию о причастности начальника отдела к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Основанием к возбуждению дела послужили материалы доследственной проверки, проведенной сотрудниками УБЭП ГУВД Мингорисполкома. Установлено, что должностное...

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