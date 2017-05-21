22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Микроавтобус и скутер столкнулись на дороге Смолевичи-Жодино, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Трагедия произошла 20 мая в 14.40 на 9-м км дороги Смолевичи-Жодино в д.Заречье (Смолевичский район). Житель Могилева на "Фольксваген-Крафтер" при выезде с второстепенной дороги на главную не разъехался с двигавшимся в направлении Жодино скутером "Матрикс" под управлением жителя Жодино.

В результате ДТП водитель скутера с диагнозом "ОЧМТ, травматический шок, кома" был госпитализирован в реанимационное отделение Смолевичской ЦРБ, где в 15.40 от полученных телесных повреждений скончался. Водитель автомобиля был пристегнут ремнем безопасности, водитель скутера находился в мотошлеме.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств) Уголовного кодекса.-0-