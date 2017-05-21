ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мессенджер Telegram запустил видеосообщения и платежную систему

22.05.2017 10:32 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Мессенджер Telegram запустил видеосообщения и платежную систему

В версиях приложения Telegram 4.0 и выше будут доступны новые функции. Информация об этом была опубликована на официальном сайте компании.

Теперь пользователи данного мессенджера получат возможность записывать видеосообщения. Чтобы сделать это, необходимо во время записи звукового сообщения включить камеру.

Также Telegram обзаведется собственной платежной системой, которой можно воспользоваться при заказе какого-либо товара или услуги через бота. Специальная кнопка будет добавлена разработчиками. Известно, что будет поддерживаться и платежная система Apple Pay.

 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь пользователи данного мессенджера получат возможность записывать видеосообщения. Чтобы сделать это, необходимо во время записи звукового сообщения...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Чудотворец: верующие 22 мая просят Святого о защите
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика