Мессенджер Telegram запустил видеосообщения и платежную систему

В версиях приложения Telegram 4.0 и выше будут доступны новые функции. Информация об этом была опубликована на официальном сайте компании.

Теперь пользователи данного мессенджера получат возможность записывать видеосообщения. Чтобы сделать это, необходимо во время записи звукового сообщения включить камеру.

Также Telegram обзаведется собственной платежной системой, которой можно воспользоваться при заказе какого-либо товара или услуги через бота. Специальная кнопка будет добавлена разработчиками. Известно, что будет поддерживаться и платежная система Apple Pay.