22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пинска кухонным ножом смертельно ранила знакомого, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Трагедия произошла 20 мая около 7 часов на съемной квартире по площади Ленина. Неработающие 35-летняя пинчанка и 34-летний житель Пинска употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. Женщина, используя кухонный нож, ударила мужчину в грудную клетку. Удар пришелся прямо в сердце.

Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.-0-