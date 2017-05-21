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Жительница Пинска кухонным ножом смертельно ранила знакомого
22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Жительница Пинска кухонным ножом смертельно ранила знакомого, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.
Трагедия произошла 20 мая около 7 часов на съемной квартире по площади Ленина. Неработающие 35-летняя пинчанка и 34-летний житель Пинска употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора. Женщина, используя кухонный нож, ударила мужчину в грудную клетку. Удар пришелся прямо в сердце.
Подозреваемая задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.139 (убийство) Уголовного кодекса.-0-
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Неработающие 35-летняя пинчанка и 34-летний житель Пинска употребляли спиртные напитки. В какой-то момент между ними возникла ссора.
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