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69-летний Шварценеггер намерен сняться в продолжении "Терминатора"

22.05.2017 10:34 — Разное | Tut.by  
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Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен сняться в шестой части фильма Терминатор. Об этом в воскресенье, 21 мая, он заявил на Каннском кинофестивале, передает The Mirror.


Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить следующую часть блокбастера.

«Он (фильм − ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», − заявил Шварценеггер.

«Я буду в фильме», − подтвердил актер, которому скоро исполняется 70 лет.

Напомним, последняя часть боевика Терминатор: Генезис вышла на экраны в 2015 году.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.

 
 
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Актер заявил, что фильм возвращается и продвигается вперед.

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