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69-летний Шварценеггер намерен сняться в продолжении "Терминатора"
Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен сняться в шестой части фильма Терминатор. Об этом в воскресенье, 21 мая, он заявил на Каннском кинофестивале, передает The Mirror.
Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить следующую часть блокбастера.
«Он (фильм − ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», − заявил Шварценеггер.
«Я буду в фильме», − подтвердил актер, которому скоро исполняется 70 лет.
Напомним, последняя часть боевика Терминатор: Генезис вышла на экраны в 2015 году.
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Актер заявил, что фильм возвращается и продвигается вперед.
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