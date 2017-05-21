Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что намерен сняться в шестой части фильма Терминатор. Об этом в воскресенье, 21 мая, он заявил на Каннском кинофестивале, передает The Mirror.





Актер сообщил, что недавно встретился с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы обсудить следующую часть блокбастера.

«Он (фильм − ред.) возвращается. Он продвигается вперед. У него (Кэмерона) есть несколько хороших идей, как продолжить франшизу», − заявил Шварценеггер.

«Я буду в фильме», − подтвердил актер, которому скоро исполняется 70 лет.

Напомним, последняя часть боевика Терминатор: Генезис вышла на экраны в 2015 году.

Франшиза «Терминатор» повествует о войне сети управляемых искусственным интеллектом суперкомпьютеров «Скайнет» и остатков порабощенного ею человечества. Ленты серии собрали в прокате более 1,4 миллиарда долларов. Первую часть Джеймс Кэмерон снял в 1984 году.