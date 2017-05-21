Цена нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов

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В ходе торгов в Лондоне баррель североморской Brent впервые с 19 апреля превысил отметку в 54 доллара. На максимуме цена достигала отметки в 54,17 долларов.

Как сообщает агентство Reuters, рост цен объясняется ожиданиями встречи представителей стран ОПЕК и России, которая намечена на 25 мая. Как предполагается, на ней стороны могут договориться о сокращении добычи до 1,8 млн барр. в день до марта 2018 года, пишет РБК .