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Цена нефти марки Brent поднялась выше 54 долларов
22.05.2017 10:46 — Разное | Ежедневник
фото: vestifinance.ru
В ходе торгов в Лондоне баррель североморской Brent впервые с 19 апреля превысил отметку в 54 доллара. На максимуме цена достигала отметки в 54,17 долларов.
Как сообщает агентство Reuters, рост цен объясняется ожиданиями встречи представителей стран ОПЕК и России, которая намечена на 25 мая. Как предполагается, на ней стороны могут договориться о сокращении добычи до 1,8 млн барр. в день до марта 2018 года, пишет
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В ходе торгов в Лондоне баррель североморской Brent впервые с 19 апреля превысил отметку в 54 доллара. На максимуме цена достигала отметки в 54,17 долларов.
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