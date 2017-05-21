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В столичном дворе Citroen сбил 7-летнего велосипедиста

22.05.2017 10:52 — Разное | Tut.by  
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В Минске во дворе дома № 88 по улице Рафиева 21 мая Citroen сбил 7-летнего велосипедиста. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Московского района Любовь Трепашко.


Фото: ГАИ Московского района

ДТП произошло около 18.00. Ребенок пересекал проезжую часть, когда 49-летний водитель Citroen Xsara ехал по двору. По предварительной информации, мальчик выехал на дорогу из-за припаркованных автомобилей и попал под колеса Citroen.

В результате ДТП ребенок получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в больницу.

В ГАИ отметили, что родителям не следует оставлять детей без присмотра. А в преддверии летних каникул в очередной раз напомнить им о ПДД. Также инспекторы призывают водителей быть предельно внимательными при движении вблизи детских учреждений, проезде нерегулируемых пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и во дворах.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 21 мая, около 18.00, на улице Рафиева.

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