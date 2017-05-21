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Молоковоз и микроавтобус столкнулись в Октябрьском районе, пассажирка погибла

22.05.2017 11:05 — Разное | БелТА  
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22 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Октябрьском районе в результате столкновения молоковоза и микроавтобуса погибла 62-летняя пассажирка, сообщила корреспонденту БЕЛТА инспектор отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Гомельского облисполкома Наталья Хололеенко.

ДТП произошло утром 21 мая. 31-летний водитель "Фольксваген Транспортера" на дороге Октябрьский-Булков на закруглении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с молоковозом под управлением 39-летнего мужчины.

В результате происшествия 62-летняя женщина - пассажир молоковоза от полученных травм скончалась на месте. Водитель, а также два пассажира микроавтобуса "Фольксваген Транспортер" с телесными повреждениями госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской центральной районной больницы.-0-

 
Теги: Гомель
 
 
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31-летний водитель "Фольксваген Транспортера" на дороге Октябрьский-Булков на закруглении не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где лоб...

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