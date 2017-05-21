В Гомельской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик: один погиб, трое - в больнице

ДТП, в результате которого один человек погиб, а трое оказались в больнице, произошло утром 21 мая на трассе Октябрьский — Булков в деревне Старая Дуброва.





— Водитель Volkswagen Transporter на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz 208, — рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ УВД Гомельского облтсполкома.

В результате происшествия 62-летняя пассажирка Mercedes, мать водителя, от полученных травм умерла на месте. Водитель, а также 42-летний и 36-летний пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ.







