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В Гомельской области лоб в лоб столкнулись микроавтобус и грузовик: один погиб, трое - в больнице
ДТП, в результате которого один человек погиб, а трое оказались в больнице, произошло утром 21 мая на трассе Октябрьский — Булков в деревне Старая Дуброва.
— Водитель Volkswagen Transporter на закруглении дороги не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым Mercedes-Benz 208, — рассказали AUTO.TUT.BY в ГАИ УВД Гомельского облтсполкома.
В результате происшествия 62-летняя пассажирка Mercedes, мать водителя, от полученных травм умерла на месте. Водитель, а также 42-летний и 36-летний пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения и были госпитализированы в хирургическое отделение Октябрьской ЦРБ.
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ДТП произошло утром 21 мая.
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