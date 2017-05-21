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Канада сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ, Беларусь опустилась на одну строку

22.05.2017 11:12 — Разное | Tut.by  
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Несмотря на поражение в финале чемпионата мира, Канада сохранила первое место в рейтинге Международной федерации хоккея.


Фото: Reuters

На второй строке осталась Россия, ставшая бронзовым призером чемпионата мира.

На третье место поднялись шведы, улучшившие свое положение в рейтинге на две позиции.

Сборная Беларуси, заняв на ЧМ-2017 итоговое 13-е место, опустилась на 1 строку и замыкает десятку сильнейших.

Германия, выйдя в четвертьфинал, поднялась на 8-ю позицию. Это лучшее место немцев в рейтинге за последние 6 лет.

Словакия сползла с 8-го на 11-е место.

Фото: iihfworlds2017.com

Всего в рейтинге ИИХФ 48 сборных.

 
 
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Несмотря на поражение в финале чемпионата мира, Канада сохранила первое место в рейтинге Международной федерации хоккея.

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