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Канада сохранила лидерство в рейтинге ИИХФ, Беларусь опустилась на одну строку
Несмотря на
На второй строке осталась Россия, ставшая бронзовым призером чемпионата мира.
На третье место поднялись шведы, улучшившие свое положение в рейтинге на две позиции.
Сборная Беларуси, заняв на ЧМ-2017 итоговое 13-е место, опустилась на 1 строку и замыкает десятку сильнейших.
Германия, выйдя в четвертьфинал, поднялась на 8-ю позицию. Это лучшее место немцев в рейтинге за последние 6 лет.
Словакия сползла с 8-го на 11-е место.
Всего в рейтинге ИИХФ 48 сборных.
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Несмотря на поражение в финале чемпионата мира, Канада сохранила первое место в рейтинге Международной федерации хоккея.
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