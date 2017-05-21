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В Новогрудке дебошир воткнул нож в ягодицу жене

22.05.2017 11:10 — Разное | БелТА  
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22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Новогрудке дебошир воткнул нож в ягодицу жене, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Странным образом доказать свою правоту супруге во время ссоры попробовал житель Новогрудка 1951 года рождения - в какой-то момент он схватил перочинный нож и воткнул его в ягодицу женщине. Сейчас дебошир задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по ст.186 "Угроза убийством" УК.

Аналогичный случай произошел в выходные в Волковыске: ударом ножа закончилась ссора двух знакомых. Местный житель 1998 года рождения ударил оппонента ножом в область живота. Пострадавшего госпитализировали, а нападавшего задержали по горячим следам. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст.147 "Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения" УК. -0-

 
Теги: Гродно
 
 
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Странным образом доказать свою правоту супруге во время ссоры попробовал житель Новогрудка 1951 года рождения - в какой-то момент он схватил перочинный нож и воткнул...

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