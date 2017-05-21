В Смолевичском районе в ДТП два человека погибли, еще один - в реанимации

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП в Борисовском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области Татьяна Белоног.

Авария произошла ночью 21 мая. Неустановленный водитель, управляя автомобилем "Опель Вектра", ехал по дороге Зеленый Бор-Жодино. На 13-м км в сторону Жодино на закруглении влево он не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в деревья. В результате ДТП два человека - жители Жодино 1992 и 1978 годов рождения - скончались на месте происшествия, третий - 1994 года рождения - доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

Следователи совместно с сотрудниками ГАИ и экспертами провели осмотр места происшествия, зафиксировали и изъяли материальные следы, объекты. "Назначен ряд исследований по установлению технического состояния автомобиля, скорости его движения, причине смерти погибших. Собираются сведения об участниках происшествия, в том числе о тех, кто управлял автомобилем в момент ДТП", - рассказала Татьяна Белоног.

Борисовским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух человек) УК Беларуси.

Следователи просят граждан, ставших очевидцами происшествия, сообщить имеющуюся у них информацию по телефонам: 8 (0177) 76-82-82, MTC 8(029) 77-00-768.-0-