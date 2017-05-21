В областном центре 21 мая прошел кастинг конкурса « Mr and Ms Arena fitness ». Мать двоих детей, кальянщик, повар, студент — это не полный список участников. Рассказываем, как проходил кастинг и называем имена финалистов.





По условиям конкурса к участию допускались девушки и парни от 18 лет, независимо от уровня профессиональной подготовки, социального статуса и количества детей. Отбор конкурсантов проводило специальное жюри в составе фитнес-тренера, директора караоке-клуба Arena-Hall и организатора конкурса.

Всего на участие в конкурсе было подано 32 заявки, но в финал попали лишь восемь человек.





Жюри оценивало физическую форму участников, а также предложило ответить на ряд вопросов: как долго они придерживаются спортивного образа жизни, не боятся ли камеры, на что готовы пойти ради победы?

Среди конкурсантов встречались как профессиональные спортсмены, так и совершенно не связанные со спортом гомельчане: инженер на заводе, парикмахер, домохозяйка, победители модельных конкурсов. Самому возрастному участнику кастинга было 36 лет, самому молодому — 20.





С 22 мая начинается конкурсная программа и подготовка к финалу проекта, который пройдет 15 июня. Конкурс будет носить характер «реалити» — каждую неделю в сети будут появляться видеоролики о подготовке, испытаниях, интервью и комментарии участников. Подобного формата проведения фитнес-конкурсов в Гомеле еще не было.





Финалистами конкурса стали:

1. Князь Глеб Александрович

2. Жданов Егор Игоревич

3. Гапеенко Александр Сергеевич

4. Кобрусев Виктор Петрович

5. Голомазова Полина Константиновна

6. Лебедева Елена Викторовна

7. Третьяк Виктория Вячеславовна

8. Хомякова Александра Сергеевна

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