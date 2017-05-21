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Работник «Минскэнерго» задержан по подозрению в коррупции

22.05.2017 11:31 — Разное | Ежедневник  
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Работник «Минскэнерго» задержан по подозрению в коррупции

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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения республиканского унитарного предприятия «Минскэнерго». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что начальник отдела 17 мая текущего года получил взятку от управляющего одного из обществ с ограниченной ответственностью в размере 500 долларов.

«Незаконное денежное вознаграждение подозреваемому предназначалось за дачу обязательных для исполнения указаний подчиненным сотрудникам, об организации победы данного общества в двух процедурах закупок, проводимых РУП «Минскэнерго», и, как следствие, заключение с ним договора поставки», – сообщает пресс-служба СК.

Следствием проверяется информация о причастности начальника отдела к совершению иных эпизодов противоправной деятельности во время его работы в указанной должности.

Действия должностного лица квалифицированы следствием по ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК Республики Беларусь. К подозреваемому применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

  

 
 
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника отдела материально-технического снабжения республиканского унитарного предприятия...

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