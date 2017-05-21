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"Шкода" на встречке столкнулась с грузовиком и легковушкой

22.05.2017 11:21 — Разное | БелТА  
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22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Брестского облисполкома.

Авария произошла 21 мая около 13.30 на трассе Р99 Барановичи - Волковыск - Гродно. По предварительной информации, автомобилем "Шкода Фабия" управлял 38-летний брестчанин, направлявшийся в сторону Барановичей. На 31-м км дороги водитель выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком МАН, который съехал в кювет. А легковушка врезалась во встречный "Фольксваген Пассат", за рулем которого был 30-летний житель Слонима. После второго столкновения "Шкода" перевернулась.

В результате ДТП пострадали два человека. В Слонимскую районную больницу госпитализирован 55-летний житель Зельвенского района, управлявший грузовиком. В Барановичскую больницу доставлена 61-летняя брестчанка, которая ехала на пассажирском сидении в "Шкоде".

По факту дорожного происшествия проводится проверка. Установлено, что все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности.-0-

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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По предварительной информации, автомобилем "Шкода Фабия" управлял 38-летний брестчанин, направлявшийся в сторону Барановичей.

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