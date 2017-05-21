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Кредитная мошенница из Поставского района получила четыре года колонии

22.05.2017 11:41 — Разное | БелТА  
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Кредитная мошенница из Поставского района получила четыре года колонии

22 мая, Витебск /Алена Тихонова - БЕЛТА/. Кредитная мошенница из Поставского района приговорена к четырем годам колонии, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Суд Поставского района вынес обвинительный приговор, которым мошеннице назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с конфискацией имущества. Причиненный материальный вред возмещен частично.

Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Поставского РОВД установили, что сорокадвухлетняя женщина путем обмана и злоупотребления доверием граждан убеждала знакомых получать для нее банковские кредиты. Предлоги были разные, в том числе оказание помощи близким родственникам, покупка жилья сыну, приобретение автомобиля, ремонт дома и проч. При этом мошенница, конечно же, обещала в полном объеме выплачивать за потерпевших денежные средства по кредитным договорам, а также материально отблагодарить самих кредитополучателей. Таким образом, женщина завладела денежными средствами двенадцати излишне доверчивых граждан на общую сумму более Br240 млн. (неденоминированных). Установлено, что мошенница не намеревалась в полном объеме выполнять взятые на себя обязательства по погашению кредитов и не имела такой возможности.

По данным фактам был возбужден ряд уголовных дел. Действия преступницы квалифицированы как завладение имуществом и приобретение права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Сотрудники группы по борьбе с экономическими преступлениями Поставского РОВД установили, что сорокадвухлетняя женщина путем обмана и злоупотребления доверием...

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