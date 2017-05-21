22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В деревне Житомля Гродненского района местный житель повредил окно отделения банка. 17-летний молодой человек около 22 часов вечера гулял по населенному пункту с пневматическим пистолетом в руках.

"Он решил проверить на прочность окна в банке. Четырьмя выстрелами повредил стекло, а потом поспешил скрыться", - рассказали в милиции.

Личность стрелка установлена, уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".-0-