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В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк

22.05.2017 11:38 — Разное | БелТА  
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В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк

22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

В деревне Житомля Гродненского района местный житель повредил окно отделения банка. 17-летний молодой человек около 22 часов вечера гулял по населенному пункту с пневматическим пистолетом в руках.

"Он решил проверить на прочность окна в банке. Четырьмя выстрелами повредил стекло, а потом поспешил скрыться", - рассказали в милиции.

Личность стрелка установлена, уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".-0-

 
Теги: Гродно
 
 
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В деревне Житомля Гродненского района местный житель повредил окно отделения банка. 17-летний молодой человек около 22 часов вечера гулял по населенному пункту с...

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