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В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк
22 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе 17-летний парень обстрелял из пневматики банк, сообщили БЕЛТА в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.
В деревне Житомля Гродненского района местный житель повредил окно отделения банка. 17-летний молодой человек около 22 часов вечера гулял по населенному пункту с пневматическим пистолетом в руках.
"Он решил проверить на прочность окна в банке. Четырьмя выстрелами повредил стекло, а потом поспешил скрыться", - рассказали в милиции.
Личность стрелка установлена, уголовное дело возбуждено по статье "Хулиганство".-0-
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В деревне Житомля Гродненского района местный житель повредил окно отделения банка. 17-летний молодой человек около 22 часов вечера гулял по населенному пункту с...
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