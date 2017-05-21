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Астронавты на МКС совершат экстренный выход в открытый космос

22.05.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Члены экипажа Международной космической станции (МКС) — астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер — совершат во вторник, 23 мая, выход в открытый космос для ремонта оборудования на поверхности орбитального комплекса. Об этом говорится в заявлении американского космического ведомства, передает ТАСС.


Фото: Barry «Butch' Wilmore

В NASA уточнили, что астронавты заменят ряд компонентов запасного компьютера, предназначенного для контроля над некоторыми системами станции. Он вышел из строя в субботу по неизвестным пока причинам.

Как отмечается в заявлении, системы, которые дублируют функции данного компьютера, работают нормально. Для экипажа станции в связи с неполадками никакой угрозы нет, нарушений в работе на борту МКС не возникло. Необходимое для замены оборудование уже приготовлено.

Уитсон и Фишер 12 мая осуществили выход в открытый космос для проведения работ на поверхности станции. В NASA назвали операцию успешной. При этом во время нее возникли неполадки с охлаждением скафандра Фишера.

Для 57-летней Уитсон назначенный на 23 мая выход в космос будет десятым по счету, а для 43-летнего Фишера — вторым. На борту МКС сейчас также работают россияне Олег Новицкий и Федор Юрчихин, а также Тома Песке, представляющий Европейское космическое агентство.

 
 
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Члены экипажа Международной космической станции (МКС) — астронавты NASA Пегги Уитсон и Джек Фишер — совершат во вторник, 23 мая, выход в открытый космос для...

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