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Под Веткой Audi вылетела в кювет и несколько раз опрокинулась: водитель погиб

22.05.2017 11:46 — Разное | Tut.by  
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Смертельная авария произошла 19 мая в Ветковском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.


Фото: ГАИ Гомельской области

42-летний водитель Audi A4 ехал по улице Советской в деревне Великие Немки со стороны Казацких Болсунов в направлении деревни Светиловичи. При обгоне мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.

Водителя госпитализировали в районную больницу, где от полученных травм он умер.

 
 
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При обгоне мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и несколько раз перевернулся.

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