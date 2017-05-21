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Под Веткой Audi вылетела в кювет и несколько раз опрокинулась: водитель погиб
Смертельная авария произошла 19 мая в Ветковском районе. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Гомельской области.
42-летний водитель Audi A4 ехал по улице Советской в деревне Великие Немки со стороны Казацких Болсунов в направлении деревни Светиловичи. При обгоне мужчина не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет и несколько раз перевернулся.
Водителя госпитализировали в районную больницу, где от полученных травм он умер.
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При обгоне мужчина не справился с управлением, съехал на обочину и несколько раз перевернулся.
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