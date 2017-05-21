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В Москве обсудят вопросы поставок сельхозпродукции
22.05.2017 11:58 — Разное | Ежедневник
фото: Интерпресс
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц проведут рабочую встречу, на которой обсудят вопросы поставок сельхозпродукции. Встреча состоится в Москве.
Как сообщалось, особую остроту во взаимной торговле между двумя странами за последнее время приобрели вопросы поставок молока и молочной продукции из Беларуси.
В частности, Россельхознадзор обнаружил антибиотики и консерванты в продукции ряда белорусских предприятий. Причем некоторые из них имеют побочные действия и представляют угрозу для здоровья человека. Так, офлоксацин и фторхинолоны противопоказаны детям до 18 лет. У пожилых людей увеличивается риск разрыва сухожилий.
Хинолоны оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему, поэтому их не рекомендуют пациентам с судорожным синдромом, а также при почечной и печеночной недостаточности. Многие препараты не рекомендуются беременным и кормящим грудью женщинам. Кроме того, были обнаружены остатки препаратов, предназначенных для лечения сифилиса.
В результате Россельхознадзор с 15 и 19 мая запретил поставки продукции с молочных предприятий Беларуси, к которым были претензии.
Как сообщили
По его словам, новые ограничения Россельхознадзора из-за выявления остатков антибиотиков вызвало недоумение "и у нас, и у наших заводов". "Весь год производили молоко, перерабатывали, отправляли все в Россию. Не было ни одного факта, чтобы в нашей продукции обнаружили антибиотики. Поэтому меня последние заявления коллег, откровенно говоря, удивляют. Мы видим предвзятое отношение со стороны сотрудников определенных ведомств к продукции, поставляемой из Беларуси", – сказал Леонид Заяц.
"Мы ужесточили свои ГОСТы, в том числе повысили требования к качеству сырья. Действует многоступенчатый контроль – от сырья до переработки, отправки продукции на рынок потребителей. Выстроена эффективная система контроля качества", – подчеркнул он.
По оценке Минсельхоза России, Беларусь ежегодно зарабатывает более 3 млрд долларов на поставках молока и молочной продукции в РФ. Дефицит молока в России ведомство оценивает в 5-7 млн тонн в год. Он покрывается в основном за счет белорусской продукции.
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Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Минсельхозпрода Беларуси Леонид Заяц проведут рабочую встречу, на которой обсудят вопросы поставок...
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