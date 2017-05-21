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В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно
22.05.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь
Официальный представитель Гродненского областного УМЧС Наталья Живолевская рассказала радио Sputnik Беларусь подробности ликвидации крупного пожара на бывшем пивоваренном заводе в Гродно.
21 мая, в воскресенье, в 15.55 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС начали поступать звонки от очевидцев пожара по улице Заводской в областном центре, сообщила представитель МЧС.
"Через три минуты первые пожарные расчеты уже приступили к тушению открытого горения кровли трехэтажного неэксплуатируемого строения бывшего пивоваренного завода на общей площади 600 квадратных метров", — сказала Живолевская.
По информации МЧС, в результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа, пострадавших людей нет.
"Для тушения было привлечено 17 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Работникам МЧС удалось не допустить распространения пожара на нижние этажи и соседние строения", — отметила Живолевская.
В 18.00 возгорание было ликвидировано. Установлением обстоятельств происшествия занимается группа специалистов МЧС, РУВД и Следственного комитета.
Как ранее сообщал Sputnik, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается поджог.
Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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В результате крупного пожара на бывшем пивоваренном заводе в Гродно в воскресенье, 21 мая, сгорели крыша и третий этаж здания, возгорание удалось ликвидировать в...
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