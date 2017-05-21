ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

22.05.2017 12:08 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Официальный представитель Гродненского областного УМЧС Наталья Живолевская рассказала радио Sputnik Беларусь подробности ликвидации крупного пожара на бывшем пивоваренном заводе в Гродно.

21 мая, в воскресенье, в 15.55 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС начали поступать звонки от очевидцев пожара по улице Заводской в областном центре, сообщила представитель МЧС.

"Через три минуты первые пожарные расчеты уже приступили к тушению открытого горения кровли трехэтажного неэксплуатируемого строения бывшего пивоваренного завода на общей площади 600 квадратных метров", — сказала Живолевская.

В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно
© Фото: МЧС Беларуси
Специалисты устанавливают причину пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

По информации МЧС, в результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа, пострадавших людей нет.

"Для  тушения было привлечено 17 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Работникам МЧС удалось не допустить распространения пожара на нижние этажи и соседние строения", — отметила Живолевская.

В 18.00 возгорание было ликвидировано. Установлением обстоятельств происшествия занимается группа специалистов МЧС, РУВД и Следственного комитета.

Как ранее сообщал Sputnik, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается поджог.

Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 22
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате крупного пожара на бывшем пивоваренном заводе в Гродно в воскресенье, 21 мая, сгорели крыша и третий этаж здания, возгорание удалось ликвидировать в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Никто до меня не дошел". Истории безработных, которые не смогли трудоустроиться до 1 мая
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика