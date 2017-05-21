В МЧС рассказали подробности пожара на бывшем пивзаводе в Гродно

МЧС: при пожаре на пивзаводе в Гродно сгорели крыша и третий этаж /

Официальный представитель Гродненского областного УМЧС Наталья Живолевская рассказала радио Sputnik Беларусь подробности ликвидации крупного пожара на бывшем пивоваренном заводе в Гродно.

21 мая, в воскресенье, в 15.55 в центр оперативного управления Гродненского областного управления МЧС начали поступать звонки от очевидцев пожара по улице Заводской в областном центре, сообщила представитель МЧС.

"Через три минуты первые пожарные расчеты уже приступили к тушению открытого горения кровли трехэтажного неэксплуатируемого строения бывшего пивоваренного завода на общей площади 600 квадратных метров", — сказала Живолевская.

По информации МЧС, в результате пожара уничтожена кровля по всей площади здания, выгорели помещения третьего этажа, пострадавших людей нет.

"Для тушения было привлечено 17 единиц пожарной аварийно-спасательной техники. Работникам МЧС удалось не допустить распространения пожара на нижние этажи и соседние строения", — отметила Живолевская.

В 18.00 возгорание было ликвидировано. Установлением обстоятельств происшествия занимается группа специалистов МЧС, РУВД и Следственного комитета.

Как ранее сообщал Sputnik, на месте ЧП работала следственно-оперативная группа. В качестве одной из версий произошедшего рассматривается поджог.

Комментарий официального представителя Гродненского областного УМЧС Натальи Живолевской слушайте на радио Sputnik Беларусь.