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Тропосферная станция белорусско-китайской разработки появится к концу 2018 года

22.05.2017 12:15 — Разное | БелТА  
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22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тропосферная станция "Горизонт" Р-432 белорусско-китайской разработки появится к концу 2018 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор ОАО "Агат - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" Геннадий Казаков.

Подписание контракта с китайскими предприятиями намечено на 24 мая. Станция будет обеспечивать передачу информации на большие расстояния с высокой достоверностью и иметь необходимую пропускную способность. "Мы планируем завершить проект к концу 2018 года и выйти на серийную поставку данных тропосферных станций в интересах Вооруженных Сил", - сказал Геннадий Казаков.

По словам руководителя, данная работа проводится в интересах Министерства обороны. Уже уточнены все технические задания, касающиеся нового проекта. "Китайские компании готовы поставить часть необходимого оборудования, но комплектующие данной станции в основном будут белорусского производства", - отметил директор ОАО "Агат - системы управления".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Подписание контракта с китайскими предприятиями намечено на 24 мая. Станция будет обеспечивать передачу информации на большие расстояния с высокой достоверностью...

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