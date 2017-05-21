В Смолевичском районе VW не уступил дорогу скутеристу. Мужчина погиб

Смертельная авария произошла 20 мая, около 14.40, в деревне Заречье Смолевичского района.

По информации ГАИ Минской области, 36-летний водитель Volkswagen Crafter при выезде на трассу Смолевичи — Жодино не уступил дорогу ехавшему по главной скутеру Matrix, которым управлял 67-летний мужчина.

В результате ДТП скутерист получил тяжелейшие травмы и был госпитализирован в реанимационное отделение Смолевичской ЦРБ, где в 15.40 умер.

Смолевичским РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Республики Беларусь (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).