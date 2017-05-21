У водохранилища в Чижовке хотят снести частный сектор, облагородить парк, построить спортцентр

В Ленинском и Заводском районах на общественное обсуждение вынесли проект детального планирования территории, которая входит в оба района и находится в границах ул. Малинина — ул. Крупской — ул. Ташкентская — ул. Голодеда — южная и северо-западная граница ландшафтно-рекреационной зоны 130 ЛР.

На территории планируется:

— размещение спортивно-рекреационного центра на месте сносимой существующей усадебной застройки, расположенной по ул. Дворищи;

— реконструкция территории рынка ЗАО «Свелта» с реконструкцией существующего торгового и неэксплуатируемого зданий под общественные функции и трансформацией южной части территории земельного участка под ландшафтно-рекреационные функции со сносом торговых павильонов и автостоянки;

— завершение реконструкции территории «Прихода храма Великомученика Георгия Победоносца» со строительством церковно-приходского дома;

— завершение реконструкции территории «Прихода храма Святого апостола Андрея Первозванного» со строительством церковной воскресной школы;

— строительство бассейна при «Учреждении ГЦОР по гребным видам спорта»;

— завершение сноса усадебной застройки;

— строительство двух спасательных станций на берегу Чижовского водохранилища.





Посмотреть проект в полном размере можно ТУТ.

Также на территории парка (в районе бывшей деревни Дворищи и диспетчерской станции «Серебрянка» по ул. Малинина) предлагается разместить площадки отдыха, детские площадки, поляну для игр и активного отдыха с колесом обозрения, спуски к воде и причалы, тропу здоровья, продолжить велодорожку по всем парковым территориям. А на улице Голодеда хотят построить спортивный объект с бассейнами, спортивными и тренажерными залами.

Общественное обсуждение будет проходить с 5 по 29 июня. Свои письменные замечания и предложения в этот период можно оставить в журнале замечаний и предложений, который будет находиться по адресу: ул. Малинина, 41 (КУП «Зеленстрой Ленинского района») или направить в адрес электронной почты len. stroi@minsk.gov.by или Daria. Davidovich@minsk.gov.by с пометкой «Общественное обсуждение».

Экспозицию проекта можно посмотреть с 5 по 19 июня по адресу: Минск, ул. Малинина, 41 (КУП «Зеленстрой Ленинского района Минска»), на первом этаже здания администрации Ленинского района (ул. Маяковского, 83), на первом этаже администрации Заводского района (ул. Жилуновича, 17), а также на сайтах администраций районов www.lenadmin.gov.by и www.zav.minsk.gov.by.

Презентация градостроительного проекта состоится 07 июня в 19.00 по адресу: ул. Малинина, 41 (актовый зал КУП «Зеленстрой Ленинского района»).