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BY: под каким девизом можно было провести Евроигры-2019

22.05.2017 12:26 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 мая — Sputnik. Слоганом Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, будет "Bright You" ("Яркий ты"), сообщили в понедельник в НОК республики.

Евроигры пройдут летом 2019 года в Минске. Слоган спортивного мероприятия основан на белорусском доменном имени.BY.

Sputnik попытался представить, какие еще слоганы могли бы стать девизом Евроигр в столице Беларуси. Посмотрите на вариации выражений, кликните на изображение — и узнайте перевод.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.

 
Теги: Минск
 
 
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Слоганом Европейских игр будет "Bright You" ("Яркий ты") - вариация на тему белорусского домена BY.

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