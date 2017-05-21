BY: под каким девизом можно было провести Евроигры-2019

МИНСК, 22 мая — Sputnik. Слоганом Европейских игр, которые пройдут в Минске в 2019 году, будет "Bright You" ("Яркий ты"), сообщили в понедельник в НОК республики.

Евроигры пройдут летом 2019 года в Минске. Слоган спортивного мероприятия основан на белорусском доменном имени.BY.

Sputnik попытался представить, какие еще слоганы могли бы стать девизом Евроигр в столице Беларуси. Посмотрите на вариации выражений, кликните на изображение — и узнайте перевод.

Беларусь получила право проведения II Европейских игр на 45-м заседании Генассамблеи Европейских олимпийских комитетов, которое в октябре 2016 года состоялось в Минске. I Европейские игры прошли в июне 2015 года в столице Азербайджана Баку.