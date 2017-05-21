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Анастасия Кравченя: проект "Ты супер!" вернул меня к творчеству

22.05.2017 12:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Накануне отъезда в Москву юная вокалистка рассказала радио Sputnik Беларусь о том, как изменилась ее жизнь после участия в проекте "Ты супер!", и какое важное решение Анастасия приняла о своем будущем.

"Жизнь после проекта изменилась глобально, и в первую очередь, это выражается в том, что я вернулась к творчеству, чему я безгранично рада. Во-вторых, я поняла, что все-таки хочу в дальнейшем связать свою жизнь именно с творчеством. Так получилось, что я отклонилась от этого пути, но сейчас решила, что творчество это мое", — рассказала Кравченя. 

Анастасия Кравченя: проект "Ты супер!" вернул меня к творчеству
© Sputnik.
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Полуфиналистка проекта "Ты супер!" также поделилась планами на будущее и рассказала, что собирается стать актрисой кино, но и занятия вокалом оставлять не будет. Можно и песни записывать, и сниматься в фильмах, отметила Кравченя.

Во время участия в проекте "Ты супер!" Анастасия Кравченя остановилась на полуфинальном этапе, но при этом смогла исполнить песню дуэтом с Григорием Лепсом.

"В любом случае, каждый, кто не прошел дальше, хоть немного, но расстроился, и я не исключение. Но я считаю, что у меня все впереди, и не надо останавливаться на достигнутом. И двигаться дальше в этом направлении", — сказала Кравченя.

Белорусская конкурсантка отметила, что проект "Ты супер!" подружил между собой всех — и детей, и взрослых, и съемочную группу, и продюсеров.

"Мы стали друзьями, к которым можно будет обратиться за помощью. Но в финале я буду болеть за Дашу. Вообще, конечно, буду болеть за всех участников, но все-таки больше за Дашу", — сказала Кравченя.

В начале июня Анастасия собирается принять участие в международном вокальном конкурсе, который пройдет в Беларуси, а в следующем году собирается поступать в театральный вуз.

"В идеале хочу поступить в Москву, буду пробовать в несколько вузов. Был сложный момент в жизни, когда я перестала петь и думала, что я уже не буду ничего с творчеством связывать и пойду например, в юриспруденцию. Но этот проект вернул меня к творчеству", — сказала Кравченя.

Грандиозный финал вокального проекта "Ты супер!" пройдет в следующую пятницу, 26 мая, в Кремле. За победу в финальном шоу будет бороться и представительница Беларуси Дарья Чернова. 

Проект "Ты супер!" НТВ и Международного информационного агентства Sputnik дал шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участниками стали 92 вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Беседу с белорусской участницей проекта "Ты супер!" Анастасией Кравченей слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Белорусская участница проекта "Ты супер!" Анастасия Кравченя снова отправляется в Москву, чтобы поддержать в финальном шоу свою соотечественницу Дарью Чернову.

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