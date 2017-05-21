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Швеция победила Канаду в финале ЧМ-2017 по буллитам
22.05.2017 12:19 — Разное | Ежедневник
фото: championat.com
Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею 2017 года, одержав победу над Канадой в буллитной серии финального матча, встреча завершилась со счётом 2:1. Шведская сборная выиграла мировое первенство впервые с 2013 года.На исходе второго периода Швеция вышла вперёд благодаря голу защитника Виктора Хедмана. На старте третьей двадцатиминутки Канада восстановила равновесие после заброшенной шайбы Райана О'Райлли. В овертайме ворота команд остались сухими, и всё решила буллитная серия, в которой сильнее оказались шведы. Победный бросок реализовал Никлас Бекстрём, пишет
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Сборная Швеции выиграла чемпионат мира по хоккею 2017 года, одержав победу над Канадой в буллитной серии финального матча, встреча завершилась со счётом 2:1. Шведская...
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