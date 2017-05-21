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Более двух тысяч долларов. Курс биткоина побил исторический максимум
Курс биткоина достиг исторического максимума. По данным на момент написания заметки, один биткоин стоил 2,248 долларов, согласно данным биржи
Быстрый рост курса биткоина эксперты объясняют растущим интересом трейдеров к криптовалюте. Как
Еще одной причиной роста курса биткоина стала
Таким образом, с 15 мая капитализации биткоина увеличилась на 7 миллиардов долларов, достигнув в совокупности 34 миллиардов.
Биткоин — самая популярная криптовалюта в мире, созданная на базе технологии блокчейн. Криптовалюта позволяет проводить платежи анонимно, избегая контроля со стороны третьих лиц. Курс биткоина неустойчив и меняется по несколько раз в день, при этом колебания курса могут достигать нескольких сотен долларов.
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По данным на момент написания заметки, один биткоин стоил 2,248 долларов, согласно данным биржи CoinMarketCap. С начала года криптовалюта подорожал более чем в два раза.
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