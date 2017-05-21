Более двух тысяч долларов. Курс биткоина побил исторический максимум

Курс биткоина достиг исторического максимума. По данным на момент написания заметки, один биткоин стоил 2,248 долларов, согласно данным биржи CoinMarketCap . С начала года криптовалюта подорожала более чем в два раза.



Фото: coinmarketcap.com

Быстрый рост курса биткоина эксперты объясняют растущим интересом трейдеров к криптовалюте. Как сообщает сайт vc.ru, 5 мая объем торгов по всем криптовалютам превысил 178 миллионов долларов, что на 25% выше предыдущего рекорда, установленного 17 марта этого года. Количество транзакций с января этого года увеличилось на 640%, а число активных трейдеров выросло на 600%.

Еще одной причиной роста курса биткоина стала легализация криптовалюты в Японии.

Таким образом, с 15 мая капитализации биткоина увеличилась на 7 миллиардов долларов, достигнув в совокупности 34 миллиардов.

Биткоин — самая популярная криптовалюта в мире, созданная на базе технологии блокчейн. Криптовалюта позволяет проводить платежи анонимно, избегая контроля со стороны третьих лиц. Курс биткоина неустойчив и меняется по несколько раз в день, при этом колебания курса могут достигать нескольких сотен долларов.

Предыдущий максимум криптовалюта достигла 11 марта текущего года. Тогда один биткоин продавался за 1839 долларов.

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