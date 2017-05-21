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Звон мечей и скрежет доспехов: Гомель окунулся в атмосферу Средневековья

22.05.2017 12:30 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Кольчуги и шлемы надели студенты, врачи, инженеры, дизайнеры. Каждый выбрал себе роль и место в лагере. "Наших" рыцарей было заметно больше, чем воинов Тевтонского ордена. Вместе с обмундированием они привезли шатры и все необходимое для обустройства быта.

В полевой кузнице оружейник и молотобоец ковали меч. В нескольких метрах от них проводил мастер-класс лучник. В одном из шатров хлопотали по хозяйству молодые женщины в средневековых платьях и чепцах из натуральной шерсти. Все выглядело так, будто на дворе действительно начало ХV века.

В Музее живой истории нашлось место не только для воссоздания средневекового быта. Зрителей захлестнули эмоции, когда на их глазах под копьями пехотинцев пала кавалерия. Правда, последняя явилась публике без лошадей, но это, пожалуй, было единственное отступление от исторической правды. Подробности смотрите в фоторепортаже гомельских корреспондентов Sputnik.

 
 
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