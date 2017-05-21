В Ганцевичах начался суд по делу об умышленном заражении ВИЧ

22 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. В суде Ганцевичского района сегодня начался процесс по делу об умышленном заражении ВИЧ, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного суда Марина Скалкович.

Судебное заседание проходит в закрытом режиме. На скамье подсудимых жительница райцентра, которая обвиняется в совершении преступления по ч.3 ст.157 (заражение ВИЧ) Уголовного кодекса. Женщине грозит от 5 до 13 лет лишения свободы.

Как сообщалось, жительница Ганцевичей с 2011 года знала, что заражена вирусом иммунодефицита. Тогда же ее предупредили о запретах, которые связаны с профилактикой распространения заболевания, а также об уголовной ответственности за их нарушение. Тем не менее, жительница райцентра в течение определенного времени вступала в половую связь, не предупреждая партнеров о своем заболевании. В результате двое мужчин были инфицированы.

Один из пострадавших узнал о наличии вируса случайно. Его жена пришла в больницу становиться на учет по беременности. У будущей мамы был взят анализ на ВИЧ, который оказался положительным. Повторное исследование показало тот же результат. Затем проверили кровь ее супруга. Эта история послужила началом следствия. Выяснилось, что пострадавший мужчина имел связь с подозреваемой задолго до женитьбы.

Затем установили и другого потерпевшего, у которого был контакт с жительницей Ганцевичей.-0-