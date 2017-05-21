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Болельщик-космонавт, принц в объятиях корля и другие яркие снимки с ЧМ-2017 по хоккею

22.05.2017 12:40 — Разное | Tut.by  
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Мощные силовые приемы, борьба за шайбу в лежачем положении, драматичные развязки в ключевых поединках и активные болельщики. SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие снимки с завершившегося в Кёльне и Париже чемпионата мира по хоккею.


Защитник белорусской команды Дмитрий Коробов цепляет чеха Якуба Крейчика. Этот матч белорусы проиграли со счетом 1:6, как и четыре других на старте соревнований. В оставшихся двух турах подопечные Дэйва Льюиса забросили девять раз и с семью очками финишировали в турнирной таблице выше Словакии, Словении и Италии.

Сборная Латвии, наоборот, три первых поединка на турнире выиграла, а затем уступила фаворитам (Швеции, США и России) и немцам в борьбе за выход в восьмерку сильнейших команд мира. А ведь еще за 33 секунды до конца встречи с Германии именно Латвия была одной ногой в четвертьфинале.

По итогам чемпионата для каждой сборной Международная федерация хоккея придумала шутливый девиз. В случае Беларуси и Латвии, получивших первенство мира 2021 года, это обмен любезностями. «Наше пиво лучше, Беларусь! (Любим тебя)» — говорится от имени Латвии. «Наше пиво дешевле, Латвия! (Тоже любим тебя)», — таков ответ.

Группа российский болельщиков, среди которых самый яркий — космонавт. Кстати, согласно совместной заявке на чемпионат мира белорусов и латышей, сборная России в 2021 должна будет играть в Минске.

Финский нападающий Валттери Филппула и американец Дилан Ларкин распластались на льду в борьбе за шайбу. Соединенные Штаты на чемпионате мира выиграли группу А, но сошли с дистанции на стадии четвертьфинала как раз после встречи с Финляндией.

Фанат российской сборной в царском кафтане призывает сильнее поддерживать своих любимцев.

В третьем периоде поединка с Канадой, когда немцы в меньшинстве отквитали одну из двух пропущенных шайб, у них был шанс преподнести сюрприз в четвертьфинале турнира. Впрочем, канадцы сохранили контроль шайбы и не позволили сопернику перевести игру в овертайм.

Активные и закаленные болельщики сборной Швеции рискнули оголиться.

Юный поклонник сборной России на трибунах стадионов в Париже и Кёльне.

Сборная России упустила первую строчку в своей группе после поражения от американцев, так что после победы над чехами в четвертьфинале столкнулась с Канадой. В противостоянии с родоначальниками хоккея россияне вели со счетом 2:0, но в третьем периоде пропустили четыре безответные шайбы и выбыли из борьбы за золото.

В итоге канадцы вышли в финал чемпионата мира в третий раз подряд, однако повторить прошлогоднее достижение и защитить титул не смогли. В поединке со шведами каждая из команд провела гол в неравных составах, причем «Тре крунур» — в меньшинстве.

А в серии буллитов шведский голкипер Хенрик Лундквист отразил четыре броска и принес победу своей команде. Клод Жиру с капитанской нашивкой на груди тяжело переживал неудачу Канады.

Организаторы турнира назвали самым ценным игроком соревнований Вильяма Нюландера. У него на счету семь голов и семь результативных передач. А на этом фото Нюландер запрыгнул на Лундквиста. "Принц в объятиях короля", - так прозвали этот кадр шведские СМИ.

Победа на чемпионате мира позволила шведам переместиться с пятой на третью строчку мирового рейтинга. Лидерство в нем сохраняют канадцы, россияне — вторые, а белорусы — десятые.
 
Теги: Минск
 
 
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SPORT.TUT.BY собрал в галерею самые яркие снимки с завершившегося в Кёльне и Париже чемпиоаната мира по хоккею.

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