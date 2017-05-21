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Гонщик IndyCar попал в аварию на скорости 370 километров в час
Французский пилот Себастьен Бурдэ попал в серьезную аварию во время субботней квалификации гонки «500 миль Индианаполиса». В одном из поворотов его автомобиль врезался в ограждение на скорости 370 километров в час, перевернулся и загорелся, пишет
Кокпит машины остался цел, выдержав перегрузку в 118 g. Тем не менее, Бурдэ получил множественные переломы костей таза и бедра. Для того чтобы извлечь пилота из автомобиля спасателям потребовалось около десяти минут. После этого он был экстренно госпитализирован.
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Бурдэ перенес несколько успешных операций и его здоровью ничего не угрожает. Но ему придется пропустить весь оставшийся сезон IndyCar.
Себастьена Бурдэ заменит австралийский пилот Джеймс Дэвисон. На гонке в понедельник он будет стартовать последним.
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Бурдэ перенес несколько успешных операций и его здоровью ничего не угрожает. Но ему придется пропустить весь оставшийся сезон IndyCar.
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