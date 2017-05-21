В Заводском районе очередникам предлагают девять арендных квартир за 23-299 рублей

Нуждающиеся в улучшении жилищных условий, стоящие в очереди в Заводском районе, могут написать заявления на государственное арендное жилье.

Для обычных очередников в администрации района есть шесть квартир: три «однушки» и три «двушки». Самая маленькая однокомнатная площадью 28,6 метра находится в доме № 66 на Байкальской. Платить за нее надо будет 96 рублей в месяц.





Для первоочередников в районе есть три однокомнатные квартиры в домах на улице Голодеда. Платить за них надо будет 23−24 рубля в месяц.





Заявления на квартиры принимаются в службе «Одно окно» (ул. Жилуновича, 17, каб. 112, 113, время работы службы с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу, суббота с 9.00 до 13.00) по 5 июня.

Кстати, претендовать на такое жилье могут и те, кто не стоит в очереди нуждающихся. Но только в случае, если заявлений от очередников в исполком не поступит.