«Белшина» и японская компания Yokohama могут создать совместно производство



фото: belmarket.by

Этот и другие варианты возможного сотрудничества обсудило руководство компаний в Бобруйске.

Как сообщает «Белнефтехим», во время визита японцы постелили три шинных завода «Белшины». Yokohama заинтересована в продвижении своих шин через систему «Белшины», а также готова рассматривать создание совместного производства в Беларуси, пишет belmarket.by .