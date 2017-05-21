|
«Белшина» и японская компания Yokohama могут создать совместно производство
22.05.2017 13:03 — Разное | Ежедневник
фото: belmarket.by
Этот и другие варианты возможного сотрудничества обсудило руководство компаний в Бобруйске.
Как сообщает «Белнефтехим», во время визита японцы постелили три шинных завода «Белшины». Yokohama заинтересована в продвижении своих шин через систему «Белшины», а также готова рассматривать создание совместного производства в Беларуси, пишет
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот и другие варианты возможного сотрудничества обсудило руководство компаний в Бобруйске.
|
Архив (Разное)
Комментарии