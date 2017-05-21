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«Белшина» и японская компания Yokohama могут создать совместно производство

22.05.2017 13:03 — Разное | Ежедневник  
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«Белшина» и японская компания Yokohama могут создать совместно производство

фото: belmarket.by

Этот и другие варианты возможного сотрудничества обсудило руководство компаний в Бобруйске.

Как сообщает «Белнефтехим», во время визита японцы постелили три шинных завода «Белшины». Yokohama заинтересована в продвижении своих шин через систему «Белшины», а также готова рассматривать создание совместного производства в Беларуси, пишет belmarket.by.

 
 
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Этот и другие варианты возможного сотрудничества обсудило руководство компаний в Бобруйске.

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