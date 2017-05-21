Генпрокуратура России не нашла конфликта интересов у главы Россельхознадзора

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Генпрокуратура не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора Сергея Данкверта и нарушений в связи с введением службой ограничений на поставки мяса с ряда предприятий Беларуси.

Это следует из письма Генпрокуратуры в адрес центра "Трансперенси Интернешнл", размещенного на сайте центра, пишет Интрефакс . В конце февраля центр направлял в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить Данкверта на наличие неурегулированного конфликта интересов.

"Нарушений запрета на участие названного должностного лица в деятельности хозяйствующих субъектов не установлено, поскольку доли в уставных капиталах общества переданы в доверительное управление в установленном законом порядке", - говорится в ответе Генпрокуратуры.

В письме также сообщается, что применяемые Россельхознадзором меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера направлены на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений российского законодательства. "В этой связи решение Россельхознадзора о введении временных ограничений на поставки в РФ говядины и говяжьих субпродуктов с предприятий Минска и Минской области не направлено на ограничение конкуренции среди сельхозпроизводителей и на создание отдельных преференций конкретной организации", - говорится в письме надзорного органа.

Как сообщалось, обсуждение вопроса о возможном конфликте интересов Сергея Данкверта активизировалось после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о необходимости возбудить против главы Россельхознадзора уголовное дело "за нанесение ущерба государству". Он мотивировал это якобы личной заинтересованностью руководителя Россельхознадзора в ограничении поставок белорусской продукции.

Данкверт назвал это заявление давлением не только на него лично, но и на службу в целом. Претензии Россельхознадзора к белорусской продукции связаны исключительно с нарушением ее производителями российских требований и невыполнением техрегламентов Таможенного союза, подчеркивал он не раз.

В числе активов Данкверта и его семьи в СМИ упоминались, в частности, агрохолдинг "Агроплемсоюз", калужские ООО "ДомСтрой", ООО "Стандарт плюс" и охотничье хозяйство "Озерное" (76%).

Как заявляла ранее "Интерфаксу" пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано, все акции и доли участия в уставном капитале организаций, доставшиеся Данкверту по наследству, переданы в доверительное управление. По её словам, все было передано в максимально короткие сроки после оформления наследства от отца.

При этом она напомнила, что "в целях избежания возможного конфликта интересов российское антикоррупционное законодательство предполагает обязательство лиц, замещающих должность государственной службы, передать принадлежащие им на праве собственности акции и доли участия в уставном капитале организаций в доверительное управление".

"Учитывая этот факт, можно считать многочисленные заявления в прессе относительно руководителя Россельхознадзора необоснованными и порочащими деловую репутацию", - подчеркивала Мелано.