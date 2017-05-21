ЧМ по хоккею: почему РФ и Беларусь проигрывают, а Швеция – побеждает

Шведы на Чемпионате мира по хоккею победили заслуженно, а вот командам из Восточной Европы следует серьезно задуматься о будущем.



© Sputnik Алексей Куденко Сборная Швеции стала чемпионом мира по хоккею

Не второй сорт

Многие ценители и гурманы считают чемпионат мира второсортным турниром – мол, если НХЛ-овцы "рубятся" за океаном за Кубок Стэнли, то и уровень чемпионата мира не тот. В этом году была другая ситуация – из четырех команд, продолжающих борьбу за океаном, только в "Питтсбурге" есть звезды, которые были способны украсить мировой чемпионат – это канадцы Кросби и Кьюниц, россиянин Евгений Малкин, швед Карл Хагелин.

Остальные звезды – те, кто хотел играть, и те, кто не травмирован, приехали на радость всем болельщикам. Россияне Кучеров, Панарин, Василевский, Кузнецов, чех Пастрняк, канадец Жиру, немец Зайденберг – не последние игроки за океаном. "Вишенкой" на этом "тортике из НХЛ" стал вратарь "Нью-Йорк Рейнджерс" швед Хенрик Лундквист. В финале он отразил четыре канадских "буллита" – достойное подтверждение класса.

Да и то, что не до конца укомплектованные команды смогли на равных бороться с канадцами, говорит о том, что это – отнюдь не второсортный турнир. Шведам в этой борьбе повезло. Россиянам, увы, нет.

Секреты успеха "трех корон"



© Sputnik Алексей Куденко Швед Вильям Нюландер признан самым ценным игроком ЧМ по хоккею

Этого триумфа я, признаться, ждал после первого матча турнира Россия – Швеция, который подопечные Олега Знарка выиграли по буллитам. Хотя могло быть и по-другому – два периода шведы не оставляли никаких шансов нашим нападающим. Игра скандинавов была настолько солидной, что у меня и сомнений не оставалось: до финала "Тре крунур" дойдет точно. Правда, предсказывал я там снова встречу с россиянами: эту Канаду – в нынешнем виде – можно и нужно было обыгрывать.

Что еще помогло шведам выиграть турнир? В первую очередь то, что все их "заокеанские звезды" прошли школу Шведской хоккейной Лиги (SHL). Я периодически смотрю эти матчи – могу сказать, что даже клуб-середнячок из какого-нибудь Лулео может запросто собрать полный дворец спорта (примерно тысяч пять) и выдать такую же по стилю игру, какую исповедовала сборная в Кельне и Париже. Вот такое постоянство, уникальность и надежность – слагаемые успеха шведов.

Россия и Знарок: чуть-чуть не хватает

На этом турнире я видел лучшую сборную России за последние семь лет – даже несмотря на то, что она завоевала всего лишь "бронзу". А то, как мы забивали Канаде, – это вообще "классика хоккея". Скажите, пожалуйста, когда еще нам удавалось забивать "кленовым листьям" так красиво, как "Панарин, Кузнецов и компания" сделали это в полуфинале? Последний такой шедевр исполнил Илья Ковальчук в Квебеке в 2008-м, когда мы обыграли канадцев на их же площадке.



© Sputnik Алексей Куденко Главный тренер сборной России Олег Знарок

Почему же сейчас мы потерпели фиаско? Ответ, на мой взгляд, простой – ошибка тренера. Олег Знарок прекрасно знает, как обыгрывать европейские команды, а вот управлять командой в матчах против североамериканцев, когда надо удерживать игру всеми возможными силами, он не может. Так было в матчей со сборной США, когда молодые американцы обыграли нас в третьем периоде (правда, потом из-за усталости "звездно-полосатые" были биты финнами). Эта же "маленькая хоккейная трагедия" случилась и в полуфинале – тренер просто не рассчитал силы игроков, которые могли бы "засушить игру". Похоже, Знарок выжал из себя максимум на этом турнире. Не исключено, что он подумает об отставке. Видно, что команде нужны свежие тренерские идеи.

Беларусь плюс Латвия: близнецы по несчастью

Год назад мне выпал шанс поговорить с наставником белорусской команды Дэйвом Льюисом. Я спросил его: "Почему не берете себе в помощники никого из россиян, которые знают, как играют белорусы в КХЛ?" Ответ был резкий: "Мы и сами все про своих знаем".



© REUTERS Grigory Dukor Белорусы на ЧМ по хоккею: обыск, проигрыши и элитный дивизион

Спустя год – можно сказать, что результатом этого всезнайства стало непопадание команды на следующие Олимпийские игры и бледное выступление на этом первенстве. Битва за место в высшем дивизионе с "легендарной" Словенией – это совсем не то, чего заслуживают любимые мною минские болельщики. В чем причина? В том, что тем, кто пропагандирует в Беларуси канадский стиль, надо не забывать все лучшее, что было в советской хоккейной школе.

Более удачно получилось "поженить" советский и канадский стиль у тренера сборной Латвии Роберта Хартли. Однако концентрации в последнем матче с немцами все равно не хватило. Команда у латышей была симпатичная, но хочется пожелать Хартли не выкорчевывать из подопечных советский хоккей. Тогда успехов у Латвии, как и у других команд бывшего СССР, точно не будет – и, увы, в Минске и Риге будут смотреть на Германию, Данию и Швейцарию как на "образец развития хоккейного хозяйства". И это будет означать закат советской хоккейной школы в этих странах.