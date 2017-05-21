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"Ступень" на вершине Эвереста обрушилась

22.05.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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Британский альпинист Тим Моздейл (Tim Mosedal) подтвердил обрушение участка горы Эверест под названием «Ступень Хиллари», сообщает The Guardian.


Фото: Everest Expedition / facebook.com

«Ступень Хиллари» считалась последней преградой при восхождении к главной вершине Эвереста. В 2016 году альпинисты заметили, что ее форма изменилась и предположили, что это может быть следствием землетрясения в Непале в 2015 году. Однако достоверно установить, что случилось со склоном было невозможно - он был полностью покрыт снегом.

Британский альпинист Тим Моздейл, поднявшийся на Эверест 16 мая этого года, опубликовал снимок того, что осталось от «ступени Хиллари» и подтвердил догадки об ее обрушении.

«Не знаю, что случится, если снежный хребет не сформируется. В этом месте несколько огромных глыб лежат случайным образом и преодолеть их будет достаточно сложно», — написал альпинист.


Изображение: theguardian.com

«Ступень Хиллари» — вертикальный склон горы высотой около 12 метров — располагался на высоте в 8790 метров и был назван в честь новозеландского альпиниста и исследователя Эдмунда Хиллари, который в 1953 году первый покорил вершину Эвереста на высоте в 8848 метров. Ранее «ступень» была достаточно узкой, и из-за этого перед ней во время восхождений скапливалось множество альпинистов.

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Ранее "ступень" была достаточно узкой, и из-за этого перед ней во время восхождений скапливалось множество альпинистов.

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