Долгожданный фильм Ридли Скотта « Чужой. Завет » возглавил пятерку лидеров кинопроката в Беларуси. Тем временем фильм Гая Ричи про короля Артура обогнал ленту Marvel, а новая анимация озвученная Киркоровым и Гагариной попала в топ. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





По итогам минувшей недели шестой фильм франшизы об инопланетных тварях «Чужой: Завет» возглавил белорусский прокат. Первые четыре части выходили в конце 70-х, 80-х и 90-х годах, в нулевые были сняты два кроссинга с киновселенной «Хищника», а в 2012-м Скотт вернулся к принесшему ему известность миру и сделал «Прометея» — приквел оригинальной тетралогии, который теперь и продолжил «Заветом». Сборы фильма составили 75,4 тысяч рублей.

Американский прокат вряд ли поможет новому «Чужому» окупить 97-миллионный бюджет, но остальной мир может в этом помочь — как было в свое время с «Прометеем» (выручка которого составила 403 миллиона долларов при сборах в США 126,5 миллионов долларов). Сейчас шансы на окупаемость у фильма есть — «Завет» заработал во всех странах 117,9 миллионов долларов.

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На второй строчке рейтинга разместилась картина британского режиссера « Меч короля Артура ». В Штатах новый фильм Гая Ричи вызвал преимущественно негативные отзывы критиков, а зрители отказались проголосовать долларом за средневековый эпос с Чарли Ханнэмом. Тем временем в Беларуси картина отвоевала место у лидера прошлой недели «Стражи Галактики 2». Фильм посмотрели почти 23 тысячи зрителей, которые принесли ленте 63,8 тысяч рублей.

Вторые « Стражи галактики » продемонстрировали серьезное падение — с результатом в 44,5 тысяч рублей фильм попал на третью позицию. Сейчас «Стражи галактики: Часть 2» занимает шестое месте среди 15 фильмов кинематографической вселенной Marvel с 732,5 миллионов долларов. У первого фильма про стражей было 773 миллиона долларов в 2014 году.





Отечественный « Большой » достойно начал свой прокат и держится на четвертой строчке. Напомним, это первый за долгое время фильм о Большом театре. В ленте играют профессиональные балерины, а съемки, помимо Киева и Москвы, проходили и в Минске. Сборы фильма составили 11,6 тысяч рублей.

Пятое место досталось анимации « Трио в перьях ». Озвученная российскими деятелями шоу-бизнеса Полиной Гагариной, Филиппом Кироковорым и Алексеем Воробьевым картина «Трио в перьях» вторая совместная работа режиссерского дуэта Генкель-Мемари. До этого они успели поработать над фильмом «Упс… Ной уплыл!». «Трио» прибавило к сборам еще 7,9 тысяч рублей.

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